Приштина, Сербия, 14 сентября, 2019, 09:10 — ИА Регнум. Президент Чехии Милош Земан заявил, что он подготовил два аргумента в пользу поднятия вопроса об отзыве Чехией признания независимости Косово. По его словам, первый аргумент касается того, что в свое время Нижняя Палата (Палата депутатов Парламента) Чешской Республики выступала против признания независимости Косово. Второй аргумент касается расследования, которое проводится Специальным Судом в Гааге, в отношении ряда должностных лиц Приштины. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Земан подчеркнул, что Нижняя Палата чешского парламента приняла резолюцию, требующую от правительства республики, возглавляемого тогда Миреком Тополанеком, не признавать Косово, но она была проигнорирована.

Второй его аргумент касается расследований военных преступлений, к которым были причастны представители руководства Косово, что, по его мнению, ставит под вопрос признание легитимности республики.

При этом Земан отметил, что выступает за примирение между сербами и албанцами.