Ростов-на-Дону, 13 сентября, 2019, 23:52 — ИА Регнум. Бывшему спикеру донского парламента вручён знак «Почётного гражданина Ростовской области». Об этом сообщает пресс-служба главы региона 13 сентября.

Donland.ru Губернатор Ростовской области Василий Голубев вручает знак «Почетный гражданин Ростовской области» Александру Попову

Александр Попов 13 лет возглавлял Законодательное собрание региона. В настоящее время он является почётным президентом Федерации гребного спорта Ростовской области, развивает олимпийское движение в регионе.

ИА REGNUM отмечает, что впервые знак «Почетного гражданина Ростовской области» был вручён в ноябре 2011 года. Высокого звания был удостоен Герой Социалистического Труда Юрий Песков, возглавлявший с 1978 по 1996 год объединение «Ростсельмаш».

Звания «Почётный гражданин Ростовской области» в настоящий момент удостоены 14 человек.