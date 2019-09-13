Москва, 13 сентября, 2019, 20:59 — ИА Регнум. Регистрацию в качестве самозанятых в рамках эксперимента, проводимого в нескольких российских регионах, прошло уже более 200 тысяч человек. Об этом 13 сентября сообщил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, выступая на Московском финансовом форуме.

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«В качестве самозанятых зарегистрировалась 201 тысяча граждан. Более 87% из них никогда не были индивидуальными предпринимателями, а большинство вообще не участвовали в экономике и не платили налогов», — отметил глава ФНС.

По его словам, наиболее популярными сферами деятельности среди самозанятых являются перевозка пассажиров, сдача в аренду жилья, а также различные услуги по репетиторству, консультированию и рекламе.

Напомним, эксперимент по введению налога на профессиональный доход для самозанятых граждан проводится с 1 января 2019 года в четырёх субъектах Федерации: Москве, Московской области, Калужской области и Татарии.