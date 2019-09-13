Москва, 13 сентября, 2019, 21:20 — ИА Регнум. Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) обвинил медиа «Проект» Романа Баданина в том, что он несет ответственность за похищение российских граждан в Ливии. В ФЗНЦ считают, что из-за нестабильной обстановки в стране это может стоить нашим соотечественникам жизни.

David Stanley Ливия

Накануне «Проект» опубликовал очередную статью о российском следе во внутренних делах стран Африки. Большое внимание авторы уделили российскому социологу Максиму Шугалею и его переводчику Самиру Суайфану, которые ещё весной нынешнего года оказались в ливийской тюрьме. Задержанные провели за решеткой уже несколько месяцев, однако им так и не предъявили обвинения. В ФЗНЦ считают, что Шугалея и Суйафана просто похитили и удерживают в неволе. Ещё одному представителю ФЗНЦ Александру Прокофьеву удалось избежать участи коллег лишь чудом, поскольку в день задержания он был за пределами Ливии.

Как отметили в ФЗНЦ, сотрудники фонда занимались на территории африканского государства социологическими изысканиями накануне президентских выборов. В стране уже несколько лет правит временное правительство, поэтому тема грядущих выборов вызывает общественный интерес, в том числе и со стороны иностранной прессы и исследователей.

В фонде особо подчеркнули, что в публикации «Проекта» фигурируют данные, собранные социологами, в то время, как они ещё нигде не публиковались. Информация об их исследованиях хранилась на личном ПК Шугалея. Поэтому, отмечают в ФЗНЦ, до конца не ясно, как эти данные попали в руки авторов медиа Баданина.