Нижний Новгород, 13 сентября, 2019, 19:05 — ИА Регнум. Вопрос регулирования уровня воды в Волге должен находиться под особым контролем правительства РФ. Об этом заявил глава Госсовета Татарии Фарид Мухаметшин в ходе заседания в Нижнем Новгороде Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти Приволжского федерального округа (ПФО), сообщили ИА REGNUM в парламенте Татарии.

Исаак Левитан. Волга. Тихий день. 1895

По его словам, значительное снижение уровня Волги этим летом привело к ряду сложностей в сфере туризма и грузоперевозок.

«Это дело государственной важности. Мы, регионы, каждый по отдельности не можем заняться этим вопросом. Бизнес-структуры потеряли большое количество заказов на перевозку туристов, грузов, тем самым понесли большие убытки», — констатировал спикер республиканского парламента.

Он предложил обратиться к правительству РФ от лица Совета законодателей ПФО для организации особого контроля над уровнем воды в Волге со стороны федерального центра. Также он отметил необходимость принятия решений по этому вопросу в согласовании с субъектами, через которые проходят водные пути.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2019 года регионы Поволжья забили тревогу из-за катастрофически низкого уровня воды в Волге и в Куйбышевском водохранилище, более половины которого расположено в Татарии, около 30% площади — в Марий Эл, Чувашии, Ульяновской и Самарской областях. Уровень воды в начале мая снизился до критической отметки, составив три метра ниже необходимой нормы.

Этому предшествовало открытие в апреле 2019 года водосливной плотины Жигулевской ГЭС (на основании решения межведомственной комиссии) из-за прогноза большого притока паводковых вод с Верхней Волги и для обеспечения водой объектов южной Волги. Однако прогноз о большой воде не оправдался.