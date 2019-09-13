Москва, 13 сентября, 2019, 18:59 — ИА Регнум. Министерство финансов России намерено внести в правительство проект закона о легализации онлайн-продажи алкоголя. Об этом 13 сентября сообщил замруководителя департамента налоговой и таможенной политики ведомства Александр Коробутов, передаёт ТАСС.

По его словам, в настоящее время Минюст России проводит правовую экспертизу законопроекта. Вероятнее всего, документ будет внесён в правительство на следующей неделе, отметил Коробутов.

Изначально планировалось, что соответствующий закон вступит в силу с 1 января 2019 года, при этом в течение первого года будет разрешена только онлайн-продажа вина, пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Однако закон так и не был принят.

По информации агентства РБК, законопроект в результате был доработан Минфином, и приступить к его реализации планируется с 1 января 2020 года.