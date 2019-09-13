Таллин, 13 сентября, 2019, 18:18 — ИА Регнум. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сегодня, 13 сентября, выступила в Киеве на конференции Ялтинской европейской стратегии, где заявила, что «история успеха Украины» должна быть распространена на весь мир. Слова Кальюлайд цитирует новостное агентство BNS.

(сс) Arno Mikkor (EU2017EE) Керсти Кальюлайд

«Растущее неравенство и затрудненная социальная мобильность, которые превращают неудачу в наследственность, становятся причиной разочарований и вынуждают искать пути к радикальным решениям. Это жесткий, бросающийся в глаза и неудобный путь, но признаков нового консенсуса не видно. В то же время Украина пытается убедить своих граждан работать во имя реформ, чтобы предложить им то, в чем люди на свободном Западе начали уже сомневаться», — сказала глава Эстонии, подчеркнув, что именно Украина сегодня верит в те ценности, которые на Западе становятся менее популярными. Но, по её словам, именно в случае успеха Украины, популярность этих ценностей вернётся и на Запад, что станет «залогом успеха для Украины».

Собственную страну при этом Кальюлайд похвалила, вспоминая, что 30 лет назад никто даже «не мог себе представить, что мы превратимся в цифровую чудо-страну».