Москва, 13 сентября, 2019, 15:11 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на развитие государственных юридических бюро, внесла в Госдуму член Совфеда Ирина Рукавишникова, передает корреспондент ИА REGNUM 13 сентября.

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Сенатор предлагает установить обязанность органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и иных организаций направлять письменный ответ на соответствующий запрос государственного юридического бюро. Прописывается и срок ответа — 30 дней, предусмотрено также его продление.

Неправомерный отказ в предоставлении сведений по запросу государственного юридического бюро будет подпадать под действие статьи 5.39 КоАП, которой предусмотрена административная ответственность в виде штрафа.

Таким образом парламентарий уравнивает право граждан на доступ к бесплатной юридической помощи: сейчас обратившиеся к адвокатам имеют преимущество, так как обязанность властей и прочих отвечать за их запросы уже установлена.

По информации Министерства юстиции, государственные юридические бюро созданы в 25 субъектах РФ.