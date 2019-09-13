Москва, 13 сентября, 2019, 13:47 — ИА Регнум. Стоимость закупок услуг телефонной связи в зависимости от ведомства может варьироваться до десятикратных разрывов. Об этом 13 сентября сообщил заместитель министра финансов России Владимир Колычев на Московском финансовом форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Колычев

По словам Колычева, при закупке одних и тех же услуг одно структурное подразделение может заплатить в десятки раз больше, чем другое, при идентичном объёме приобретаемых услуг.

Другой пример — часть ведомств при помощи госзакупок фактически перекладывают с себя часть работы.

«Что мы обнаружили, что большинство научно-исследовательских работ — они не совсем научные, они, скорее, консультационные услуги. И, называя вещи своими именами, часть ведомств передают свои функции на аутсорсинг, хотя оформляется всё это научными работами», — заявил замминистра финансов России.

По словам Колычева, из-за слабой координации разные структуры заказывают одну и ту же научную работу. Более того, есть примеры, когда в одном ведомстве разные департаменты заказывали одну и ту же научную работу.