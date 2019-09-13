Москва, 13 сентября, 2019, 12:44 — ИА Регнум. Более месяца потребовалось российскому правительству, чтобы ответить на обращение депутата Госдумы РФ Михаила Щапова (КПРФ) относительно необходимости введения федерального режима ЧС из-за масштабных сибирских пожаров, от которых всё лето задыхались жители трёх федеральных округов. Об этом сегодня, 14 сентября, на своих интернет-ресурсах сообщил сам парламентарий.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

«Получил ответ на свое письмо о необходимости ввести в Сибири ЧС межрегионального характера. Для тех, кто вдруг забыл то, что забыть невозможно, напомню, что летом вся Сибирь задыхалась от дыма лесных пожаров, площадь которых достигла пиковых значений. В конце июля я попросил председателя правительства РФ Медведева ввести в Сибири ЧС межрегионального характера и рассмотреть вопрос о введении федеральной ЧС.

В этом случае федеральный центр полномасштабно включается в процесс устранения чрезвычайной ситуации деньгами, силами, средствами и людьми. Естественно, ЧС межрегионального характера не была введена. Было много слов и заявлений, прислали авиацию МЧС и Минобороны, но в итоге пожары потушил дождь», — отмечает депутат.

В полученном ответе на своё обращение самым главным Щапов считает отсылку: «регионы не просили».

«Но главный абзац вот этот: «Уполномоченные органы Иркутской области и Красноярского края обращения о необходимости введения режима чрезвычайной ситуации в лесах межрегионального характера в Сибирском федеральном округе в Рослесхоз не направляли». То есть опять у нас виноваты регионы, которые не сообщили Рослесхозу, что половина Сибири горит.

Это очень слабое оправдание. Оно противоречит элементарной логике: у руководителей регионов нет ни сил, ни средств, ни полномочий, чтобы оценить ситуацию «сверху» и понять, что ЧС переросла в межрегиональный характер. Но оно противоречит и собственным нормативным актам правительства, где довольно ясно прописана процедура введения любого уровня ЧС. Для этого не нужны запросы от руководства регионов — нужна информация от Рослесхоза и решение правительственной комиссии», — подчеркнул Михаил Щапов.

В связи с этим он известил, что в адрес Дмитрия Медведева вскоре поступит новое письмо, в котором главу российского правительства просят признать работу Рослесхоза по контролю за лесопожарной обстановкой этим летом неудовлетворительной. Депутат Щапов также считает, что и само российское правительство должно поработать над собственными нормативно-правовыми актами, чтобы в будущем ни у кого не было вопросов: надо уже вводить ЧС или повременить немного?

Как уже сообщало ИА REGNUM, масштабные природные пожары в Сибири начались ещё весной 2019 года вместе с резким потеплением и не потушенными палами. Тому, что к июлю в Сибири и на Дальнем Востоке горело в общей сложности более трёх миллионов гектаров леса, способствовал нормативный документ Минприроды РФ, согласно которому региональные комиссии по ЧС могут разрешать не тушить возгорания, расположенные в труднодоступной лесной местности, из соображений экономической нецелесообразности.

Между тем дымовой шлейф от пожарищ почувствовали жители сразу трёх федеральных округов — Уральского, Сибирского и Дальневосточного. Петиция с требованием ввести режим ЧС из-за сибирских пожаров набрала сотни тысяч подписей. В июлеМихаил Щапов предложил правительству РФ ввести режим межрегионального ЧС и рассмотреть вопрос по введению режима ЧС федерального характера на территории Красноярского края и Иркутской области.

«Учитывая динамику (буквально за несколько дней площадь пожаров выросла на миллион га), угрозу жизни и здоровью людей, масштабы пожаров и распространения смога, считаю, что правительственная комиссия по ЧС должна рассмотреть вопрос об объявлении режима ЧС федерального масштаба и точно ввести ЧС межрегионального характера», — говорилось в заявлении парламентария.

Ответ правительства получен только теперь.

О том, что в пик летних пожаров в России тушили лишь 10% возгораний, сообщил 12 сентября глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия»).

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