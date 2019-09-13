Москва, 13 сентября, 2019, 12:18 — ИА Регнум. В ближайшие два года российский Национальный календарь профилактических прививок будет расширен. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время прямого эфира «Министр на связи», состоявшегося сегодня, 13 сентября.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

Отвечая на вопрос одного из представителей ФАП из Иркутской области, она пояснила, что министерство планирует введение дополнительной вакцинации против ротовирусной инфекции и вакцинации против ветряной оспы.

«Также мы хотели бы расширить вакцинацию против гемофильной инфекции на всех детей — не только детей групп риска — поскольку у детей раннего возраста часто возникают и пневмонии, и менингиты, и разные другие тяжело протекающие заболевания. И конечно мы работаем над тем, чтобы все эти вакцины производились в России. Рассчитываем, что до 2013 года они все будут отечественными», — сказала министр здравоохранения РФ.

Также она напомнила о создании очень эффективной российской вакцины против полиомиелита. По словам Скворцовой, производить её в России будут с 2021 года, а в 2023 году завод по её производству выйдет на полный цикл.

«То есть даже антиген, субстанция будут российскими», — отметила Скворцова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, прямой эфир «Министр на связи», где министр здравоохранения Вероника Скворцова ответила на актуальные вопросы, касающиеся сферы охраны здоровья, состоялся сегодня, 13 сентября. ИА REGNUM ведёт трансляцию и публикует ответы министра.

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