Ереван, 13 сентября, 2019, 12:08 — ИА Регнум. В Ереванском Музее русского искусства отметили 872-летие Москвы․ В ходе мероприятия были выставлены работы российских авторов с мировым именем конца XIX века. После окончания выставки было проведено русское чаепитие. Казалось бы, что празднование этого мероприятия или вообще 872-летия Москвы является нормальным процессом, который должен быть развернут в Армении без обсуждения и критики.

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«Почему? Потому что, во-первых, силой традиции мы считаемся братской страной с Российской Федерацией, кроме того, если День столицы какой-либо страны отмечается в столице Армении, там нет ничего предосудительного», — пишет по этому поводу газета «Жоговурд» («Народ»).

Однако многие общественные и политические круги в Армении успели использовать этот повод, чтобы в очередной раз обсудить и осудить действующую власть.

Речь шла о том, что празднование Дня Москвы в Ереване является проявлением раболепия, кто-то ночью пошел воевать с павильоном с хэштегом «Я люблю Москву». Организаторы были вынуждены удалить павильон у кинотеатра «Москва» в Ереване.

«И вообще, по факту празднования Дня Москвы бывают такие проявления агрессивности и нетерпимости, что удивительно, почему в нашей стране стали настолько русофобами. Или же они действительно таковы, или просто пытаются принять подобную позицию, тем самым создавая иллюзию патриотизма?», — задается вопросом издание.

По мнению автора, было бы хорошо, чтобы проявления раболепия искали в другом месте, в других шагах, но празднование Дня Москвы в Армении никоим образом не ассоциируется с проявлением раболепия.

В конце концов, совершая подобные шаги, наши соотечественники ставят под угрозу мирную и благополучную жизнь около 3 миллион армян, проживающих в Российской Федерации. Какой смысл провоцировать вражду в армяно-российских отношениях, если в этом нет необходимости, повода? Не является ли это направленным процессом против власти Никола Пашиняна, пытаясь таким образом обострить отношения Путин-Пашинян?», — заключает издание.

Продолжая тему главный редактор газеты «Аравот» («Утро») Арам Абрамян пишет: «По поводу празднования Дня Москвы в Ереване я наткнулся в интернете на некоторые комментарии, даже на некоторые уличные протесты, призванные показать, что эти мероприятия свидетельствуют о нашем раболепии. Мне кажется, что это крайний и бездумный подход».

«Мне, как и многим в Армении, не нравится внутренняя и внешняя политика Путина… Но все эти соображения не имеют ничего общего с Москвой, которая веками была и является до сих пор одним из важнейших культурных центров мира. Москва — это не Путин и не Собянин, точно так же, как Ереван невозможно ассоциировать с Пашиняном или Марутяном. Правители сегодня есть, завтра их нет, но существует непреходящее. Я люблю Москву Чайковского, Булгакова, Окуджавы. И в этом смысле столица России принадлежит нам всем, она принадлежит всем мыслящим людям мира», — отмечает Абрамян.

«С точки зрения политического режима, мы должны идти с Россией в диаметрально противоположных направлениях. Более того, мне кажется, что не было никакого экономического смысла в присоединении к Таможенному, а затем к Евразийскому экономическому союзу. Иные наши духовные и культурные связи с русским народом. Они наше богатство, как и связи с любым другим народом. Развивать их — это не раболепие. Разрывать — вот что неразумно», — заключает автор.