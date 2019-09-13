Донецк, 13 сентября, 2019, 12:02 — ИА Регнум. Для свободной части Донбасса дело кончится не «максимальной интеграцией в российское пространство», а «максимальной интеграцией» в Россию его жителей, большинство из них переедут на российскую территорию, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в пятницу, 13 сентября, комментируя высказывания главы ДНР Дениса Пушилина.

Иван Шилов ИА REGNUM Паспорт

Как сообщалось ранее, Пушилин заявил, что главной целью ДНР является «максимальная интеграция в российское пространство», в конечном итоге — «вход в состав России на правах федерального округа». После подписания президентом России указа об упрощенном порядке представления гражданства жители Донбасса «настроены оптимистично», отметил Пушилин.

«Задача вхождения в состав России для ДНР и ЛНР — правильная задача. В моём понимании, она сегодня является трудно достижимой, я, в отличие от Дениса Пушилина, настроен в этом плане не оптимистично, но это правильная задача, и рано или поздно она будет решена.

Отсутствие у меня оптимизма объясняется медленным преодолением нашей страной её политической и экономической ущербности, вызванной катаклизмом 1986—1991 годов и безвременьем 1990-х. Надежды на то, что с США и ЕС удастся «договориться» по Крыму, ещё не исчерпаны, западные санкции всё ещё больше бьют по нам, чем наши контрсанкции — по Западу. Включать же более жесткий ответ руководство России, по-видимому, не готово.

Думаю, однако, что при сохранении той политики, которую мы наблюдаем сегодня, и тех неблагоприятных тенденций во внутренней ситуации в ДНР и ЛНР, о которых пишет пресса, дело для свободной части Донбасса кончится не «максимальной интеграцией в российское пространство», а «максимальной интеграцией» жителей ДНР и ЛНР в Россию. Большинство из них просто переедут на российскую территорию.

Такая перспектива мне представляется в корне неверной. Но, к сожалению, весьма и весьма реальной», — отметил Михаил Демурин.