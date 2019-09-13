Москва, 13 сентября, 2019, 11:30 — ИА Регнум. В регионы будет поставлено около 1,5 тысячи машин скорой помощи, в основном это будут линейные машины класса «В», заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова в ходе прямой линии 13 сентября. Также поставят 280 реанимобилей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) AKuptsova Скорая помощь

«За последние годы каждый год мы в регионы направляли от 1200 до 2000 автомобилей», — заявила она.

По словам Скворцовой, это улучшило ситуацию с доступностью скорой помощи в регионах.