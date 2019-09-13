Москва, 13 сентября, 2019, 11:14 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Вероника Скворцова, отвечая в ходе прямой линии на вопрос о том, будет ли лицензирование клиник распространятся только на клиники, которые хотят работать в программе госгарантий, или на все, заявила, что «никого закрывать не планируют».

Дарья Антонова ИА REGNUM Вероника Скворцова

«Сейчас уже работают 69 тыс. организаций, они получили свою лицензию и только подлежат лицензионному контролю. Никого не планируем закрывать. Но при этом мы хотели бы, чтобы планка качества была высокой в нашей стране», — заявила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вероника Скворцова 13 сентября отвечает на вопросы жителей России в режиме прямой линии.