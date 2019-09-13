Киев, 13 сентября, 2019, 10:36 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен бороться за возвращение Крыма в «не только словами». Об этом он сказал 13 сентября на форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Что касается Крыма, то я думаю, что самая сложная ситуация будет с возвращением Крыма. Мы будем бороться. И не только словами», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошел в состав Российской Федерации после референдума, проведенного в марте 2014 года после госпереворота в Киеве. За воссоединение с Россией высказались подавляющее большинство жителей полуострова. Тем не менее власти Украины, которые не признают народное волеизъявление, не теряет надежды вернуть Крым под свою юрисдикцию.

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