Залить деньгами проблемы России не удастся — Греф
Москва, 13 сентября, 2019, 10:35 — ИА Регнум. Эффективность стратегических решений в современной России не будет зависеть от количества выделенных на них средств — главная проблема состоит в неэффективности управления. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 сентября заявил председатель правления «Сбербанка» Герман Греф на Московском финансовом форуме.
«Это не зависит от объёма денег. В эффективной системе управления ты в отсутствие ресурсов находишь решение. В неэффективной модели при избытке ресурсов единственное, что ты производишь — большое количество шума, которое не даёт результата», — заявил Греф.
По его словам, приоритет развития сегодня — осознание модели развития экономики в широком смысле, включая и социальную политику.
«В макромасштабе то же самое. Если нет эффективного инструмента, совершенно бессмысленно обсуждать всё остальное. Сколько бы ты ни загрузил», — подчеркнул он.