Москва, 13 сентября, 2019, 10:35 — ИА Регнум. Эффективность стратегических решений в современной России не будет зависеть от количества выделенных на них средств — главная проблема состоит в неэффективности управления. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 сентября заявил председатель правления «Сбербанка» Герман Греф на Московском финансовом форуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Герман Греф

«Это не зависит от объёма денег. В эффективной системе управления ты в отсутствие ресурсов находишь решение. В неэффективной модели при избытке ресурсов единственное, что ты производишь — большое количество шума, которое не даёт результата», — заявил Греф.

По его словам, приоритет развития сегодня — осознание модели развития экономики в широком смысле, включая и социальную политику.

«В макромасштабе то же самое. Если нет эффективного инструмента, совершенно бессмысленно обсуждать всё остальное. Сколько бы ты ни загрузил», — подчеркнул он.