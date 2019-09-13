Вашингтон, 13 сентября, 2019, 12:06 — ИА Регнум. Известная американская актриса Мэрил Стрип в ходе обсуждения кинофестиваля в Торонто обратила особое внимание на картину «Маленькие женщины», назвав ее первым великим «женским» фильмом. Об этом сообщает издание USA Today.

Мэрил Стрип

Мэрил Трип заявила, что это первая эпическая «женская» лента о женских проблемах, снятая режиссёром-женщиной с женской точки зрения, при том что сценарий был также написан женщиной на основе романа женщины-писательницы.

Режиссёром фильма выступила Грета Гервиг, известная по фильму «Леди Берд», а главные роли исполнили Сирша Ронан, Эмма Уотсон, Флоренс Пью и Элайза Скэнлен. В российский прокат картина выйдет 30 января 2020 года.