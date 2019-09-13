Санкт-Петербург, 13 сентября, 2019, 10:10 — ИА Регнум. В Новгородской области может быть создан «технопарк», куда будут вывозить из Петербурга бытовой мусор и отходы промышленных предприятий низкого уровня опасности. Об этом пишет петербургское издание «Фонтанка» со ссылкой на свои источники.

Дарья Драй ИА REGNUM Мусорный полигон

По данным издания, обсуждается несколько вариантов локации технопарка, среди них — Чудово. При этом якобы речь идет не о складировании мусора, а о сортировке и переработке для дальнейшего использования в качестве вторсырья. То есть в рамках технопарка будет построено перерабатывающее предприятие. В качестве возможного инвестора проекта называют финскую корпорацию Fortum, которая не комментирует свою возможную причастность.

«Фонтанка» отмечает, что в ответе на запрос редакции администрация губернатора Новгородской области сообщила, что тема создания полигона и технопарка не обсуждается. В то же время вице-губернатор Петербурга Олег Марков, курирующий связи Смольного с другими регионами, признал, что в адрес Петербурга «поступают инвестиционные предложения о взаимодействии с соседними регионами в части создания совместного экотехнопарка для переработки и сортировки отходов».

«Мы прорабатываем этот вопрос с соседними регионами», — сказал чиновник Смольного.

При этом планы по размещению петербургского мусора в ином регионе, помимо Ленобласти, могут войти в противоречие с предполагаемой схемой работы единого «мусорного» оператора. Она предусматривает вывоз отходов Петербурга только в Ленобласть.

Напомним, Петербург, Москва и Севастополь получили отсрочку на три года для более тщательной подготовки к введению новой схемы обращения с отходами. В то же время Ленобласть начала постепенный переход на новые условия обращения с мусором.

«Эксперты сходятся во мнении, что экономически целесообразно для оператора возить мусор не далее, чем на 50 км», — пишет издание. Профильные чиновники Смольного также говорят о том, что «свой мусор надо перерабатывать здесь», имея в виду мощности Петербурга и Ленобласти.

«Если же к новгородскому проекту предполагается подключить стороннюю организацию, получается, что часть мусора будет проходить мимо кассы регионального оператора», — отмечает «Фонтанка».