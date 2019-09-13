Улан-Удэ, 13 сентября, 2019, 08:23 — ИА Регнум. Бурятия может получить дополнительную поддержку на строительство детских садов и школ в 2020 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам встречи главы республики Алексея Цыденова с зампредом правительства России Татьяной Голиковой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

Глава доложил вице-премьеру о ходе строительства объектов, что даже после ввода в строй всех строящихся детских садов, очереди всё равно остаются.

«Поэтому мы просим дополнительную поддержку в 2020 году. Татьяна Алексеевна отметила, что наши вопросы будут рассмотрены и конкретные решения по дополнительной поддержке республике будут приняты в рамках формирования федерального бюджета», — отметил Алексей Цыденов.

Напомним, в настоящий момент в республике введено в строй или строится 24 дошкольных учреждения. Но как сообщало ИА REGNUM, даже после завершения строительства всех объектов, в очереди будут оставаться больше пяти тысяч детей.

Читайте также: Несмотря на строительство в Бурятии 24 новых детсадов, очереди сохранятся