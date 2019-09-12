Республика Бурятия, , 12:41 — REGNUM В Бурятии ввели в строй, а также строится в настоящее время беспрецедентное количество детских садов и яслей. По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, в общей сложности в процессе находятся 24 объекта.

«Но на 2020 год программа окончательна не сформирована и у нас даже после завершения строительства указанных садов и яслей сохраняется очередь больше 5 тысяч детей», — написал он на своей странице в «Фейсбук».

По его словам, в настоящее время формируется бюджет на 2020 год, в властям республики участвовать в этой работе, поскольку «как он будет сформирован, что в него попадет, то и получим».

Впрочем, жители в комментариях резонно отмечают, что новые здания детсадов и школ могут оказаться бесполезными без воспитателей и учителей, предлагая поднять этот вопрос в Москве. Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время дефицит кадров в школах составляет 550 учителей.

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