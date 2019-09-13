Киев, 13 сентября, 2019, 08:16 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский может страдать раздвоением личности. Об этом заявила бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения страны Ульяна Супрун изданию LB.ua.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Супрун предположила, что глава государства играет разные роли. Она отметила, что не встречалась с Зеленским или его соратниками между двумя турами выборов, при этом риторика политика в её адрес до и после выборов изменилась.

«Думаю, что мы имеем дело с доктором Джекилом и мистером Хайдом», — сказала Супрун, вспомнив персонажа романа Роберта Стивенсона, в котором уживались две разных личности.

Как сообщало ИА REGNUM, Супрун была окончательно уволена с должности, но выступила с заявлением, что «ни в коем случае не собирается останавливаться».

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