Оттава, 13 сентября, 2019, 06:09 — ИА Регнум. Лидер Консервативной партии Канады Эндрю Шир раскритиковал премьер-министра страны Джастина Трюдо на предвыборных дебатах, сообщает агентство Reuters.

JustinLing Джастин Трюдо

Стоит отметить, что Трюдо лично не присутствовал на дебатах, однако присутствовали представители двух других партий. Таким образом Шир старался произвести впечатление на публику. Организаторы мероприятия даже поставили трибуну для канадского премьер-министра, чтобы подчеркнуть его отсутствие на дебатах.

«Я думаю, мы все можем с этим согласиться. Трюдо боится, поэтому он и не присутствует на дебатах», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо официально вступил в предвыборную гонку. Национальный день выборов в Канаде пройдет 21 октября 2019 года.