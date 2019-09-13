Вашингтон, 13 сентября, 2019, 04:35 — ИА Регнум. Экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден мог бы вернуться в Соединенные Штаты, если был бы уверен в справедливости американского правосудия. Об этом он заявил в интервью Национальному общественному радио США.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

«Не может быть справедливого процесса относительно разглашения информации, если присяжные не могут оценить, было ли верным шагом предать эти данные огласке», — заявил он.

Сноуден подчеркнул, что для полноценного рассмотрения его дела в США присяжным будет необходимо ознакомиться с секретными документами. Он добавил, что не собирается возвращаться в США только ради суда, так как это станет плохим примером для других, кто оказался в подобной ситуации.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года Эвадард Сноуден назвал задержание основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне «черным днем для прессы». По его словам, кадры, на которых глава посольства Эквадора в Великобритании приглашает сотрудников британских спецслужб для ареста Ассанжа, попадут в учебники истории.