Лхаса, Китай, 13 сентября, 2019, 03:42 — ИА Регнум. Средняя ожидаемая продолжительность жизни в китайском Тибете выросла до 70,6 лет, что почти вдвое выше 35,5 лет в 1959 году, сообщает 12 сентября агентство Синьхуа.

Bryan Ledgard Тибетцы

В настоящее время в регионе насчитывается 1548 медицинских учреждений и с 19 787 койками, где работает почти 20 000 медицинских работников, сообщил председатель регионального правительства Цичжала во время пресс-конференции.

Паразитарная инфекция эхинококкоз и болезнь Кашина-Бека, которая приводит к поражению костей и суставов, взяты под контроль местными медиками и больше не носят фатального характера в Тибете.

Отмечается также, что в местных клиниках предоставляется лечение 367 заболеваний. Население региона с 1959 года выросло с 1,23 млн человек до нынешних 3,44 млн человек.