Москва, 13 сентября, 2019, 01:55 — ИА Регнум. Вопросы двусторонних отношений и международной политики обсуждались на встрече российского президента Владимира Путина и израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщили в МИД РФ.

Kremlin.ru Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху

Комментируя итоги встречи Путина и Нетаньяху, которая состоялась в Сочи 12 сентября, Лавров отметил, что переговоры были «доверительными и откровенными».

На встрече обсуждались взаимоотношения России и Израиля в торгово-экономической сфере, в частности, «нацеленность обеих сторон на ускорение согласования договорённости между Израилем и Евразийским экономическим союзом по зоне свободной торговли».

Также обсуждалась тема туризма, тема российской собственности в Израиле, в том числе вопросы по возвращению некоторых объектов России. Путин и Нетаньяху говорили о гуманитарном сотрудничестве.

Обсуждалось предстоящее в январе 2020 г. празднование 75-летия освобождения Освенцима, открытие мемориала в память о блокадниках Ленинграда в Израиле. Российский президент приглашён на эти мероприятия.

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Что касается международных вопросов, обсуждались проблемы Сирии, Северной Африки.

«Была подчёркнута полная контрпродуктивность тех санкций, которые США и европейские страны ввели против законного правительства Сирии. По-моему, мы нашли у наших израильских коллег в этих вопросах понимание», — подытожил Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин и Нетаньяху провели переговоры в Сочи 12 сентября 2019 г.