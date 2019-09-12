Сочи, Краснодарский край, 12 сентября, 2019, 23:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече в Сочи обсудили ситуацию в Сирии, вопросы, связанные с Ираном и согласовали ряд будущих совместных мероприятий, рассказал 12 сентября журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в Сочи

В частности, была подчёркнута необходимость практического обеспечения территориальной целостности Сирии.

Кроме того, Нетаньяху получил приглашение на парад Победы в Москве 9 мая 2020 года.

«Мы ждём руководителя Израиля на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 9 мая на Красной площади в Москве», — сказал Сергей Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Путин приглашён в Израиль на мероприятия, посвящённые 75-летию освобождения нацистского концлагеря Освенцим Красной армией в 1945 году.