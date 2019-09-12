Богота, 12 сентября, 2019, 22:47 — ИА Регнум. Советник президента Колумбии по правам человека и международным делам Франсиско Барбоса подтвердил, что страна находится в состоянии максимальной тревоги из-за военных маневров, которые Венесуэла инициировала на общей границе, сообщает испанское издание La Vanguardia. «Что я хочу сказать: к этому приковано пристальное внимание, и, разумеется, колумбийские власти находятся в состоянии максимальной тревоги перед лицом любого движения такого типа», — сказал Барбоса журналистам.

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При этом он отметил, что Николас Мадуро делает заявления с угрозами в адрес Колумбии «каждый раз, когда ему нужен внутренний кислород», поэтому колумбийское правительство «не впадает в истерику» и внимательно наблюдает за ситуацией. На прошлой неделе в среду Мадуро распорядился разместить войска на границе Венесуэлы и Колумбии, а также наладить функционирование системы ракет, объявив тревогу на всей приграничной территории. Маневры венесуэльских военных начались 10 сентября и должны завершиться 28-го.

После слов Мадуро президент Колумбии Иван Дуке заявил, что венесуэльский режим не должен выступать «с бахвальством», и посоветовал чавистскому лидеру вспомнить о необходимости «накормить» жителей своей страны. Колумбийский министр иностранных дел Карлос Хольмес Трухильо, со своей стороны, сообщил, что правительство «давно уже» чувствует угрозу со стороны режима Мадуро.