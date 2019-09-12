Вашингтон, 12 сентября, 2019, 22:46 — ИА Регнум. США возобновили военную помощь Украине, несмотря на намерение президента Дональда Трампа заморозить выделение средств Киеву. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщают украинские СМИ.

Mil.gov.ua Солдат ВСУ

Государственный департамент США одобрил предоставление Украине $141,5 млн на закупку снайперских винтовок и гранатометов. На эти же цели министерство обороны США выделит дополнительно $250 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, администрация Дональда Трампа решила проверить, соответствует ли национальным интересам Соединенных Штатов выделение средств на военную помощь Украине. Это привело к заморозке выделения Конгрессом $250 млн на военную помощь Украине в этом году. Сенаторов крайне возмутило это действие Белого дома.