Москва, 12 сентября, 2019, 18:48 — ИА Регнум. Мегаполисы имеют огромное преимущество в плане экономических перспектив над сельской местностью и приносят намного больший вклад в развитие экономики государства. Об этом 12 сентября заявил мэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании Московского финансового форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Собянин

«В Москве в пригородном сообщении передвигаются два миллиона человек в сутки. При этом радиус пригородного сообщения — 50 километров, а на 10 тысячах километров других железных дорог тоже передвигаются 2 миллиона пассажиров. Вы можете себе представить эффективность этих 50 км железных дорог? Просто несопоставимо. То же самое и с эффективностью инфраструктурных сооружений», — отметил Собянин.

По мнению мэра Москвы, заявления о том, что «города — это язвы на теле страны», не соответствуют действительности и в корне ошибочны. В доказательство своих слов он привёл примеры государств, совершивших в недавнем прошлом экономический прорыв.

«Кто совершил прорывы? Сингапур — двухмиллионный город. Гонконг — это семимиллионный пятачок. Что такое [Южная] Корея? Там уровень урбанизации зашкаливает. Что такое Япония? Это сплошной город. Почему Китай сегодня создаёт с нуля двадцатимиллионные города? Они же не занимаются распылением населения по всей территории Китая, нет! Они концентрируют его в огромных конгломератах, понимая, что именно там гигантский потенциал производительности труда», — отметил Собянин.

В качестве ещё одного аргумента, подтверждающего эту позицию, Собянин привёл тот факт, что в Москве производительность труда в три раза выше, чем в среднем по стране.

«Это что, означает, что москвичи в три раза больше работают? Конечно, нет. Так экономика устроена. И это не высшая математика, это арифметика», — сказал Собянин.