Москва, 12 сентября, 2019, 17:22 — ИА Регнум. По итогам 2020 года рост российской экономики может составить 2%. Об этом 12 сентября заявил министр экономического развития России Максим Орешкин на пленарном заседании Московского финансового форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Максим Орешкин

Также глава Минэкономразвития отметил, что на уровне 2% останавливаться нельзя и необходимо добиться минимум 3% роста ВВП в год. Для этого необходимо в том числе правильно расставить акценты в части бюджетной политики, например, больше внимания уделять развитию инфраструктурных проектов.

«Важно двигаться по пути увеличения долгосрочных сбережений», — заявил Орешкин.

В качестве примера таковых Орешкин назвал проект Минфина России по новой системе добровольных пенсионных отчислений, в рамках которых каждый гражданин сможет выбрать размер пенсионных накоплений и приостановить их при желании.

«Я готов часть зарплаты перечислять в рамках этой новой системы на пенсионные накопления», — сказал Орешкин.