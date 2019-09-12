Иркутск, 12 сентября, 2019, 16:05 — ИА Регнум. На ликвидацию последствий опустошительных наводнений лета 2019 года в Иркутской области потребуется 40 млрд рублей. Об этом заявил зампред правительства России Виталий Мутко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Виталий Мутко

По его словам, правительство приняло 12 сентября программу по восстановлению жилья, объектов связи и энергетики, социальной и инженерной инфраструктуры Приангарья. Всего в неё вошло пока 211 объектов.

«Программа ориентировочно оценена в 40 млрд рублей. Эта цифра не окончательная, будем работать над утончением», — передаёт слова вице-премьера Interfax.

Отмечается, что программа почти на 78% будет финансироваться из федерального бюджета. 15% будет выделено из регионального бюджета Приангарья, и ещё около 7% — из внебюджетных источников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пострадавшие в результате наводнения предприниматели области получат единовременную финансовую помощь из областного бюджета в размере 200 тысяч рублей.

Напомним, первая волна паводка началась после затяжных ливней в конце июня. В результате пострадавшими были признаны более 45 тысяч человек. После начала работ по ликвидации последствий в регион в конце июля пришла вторая волна.

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