Ереван, 12 сентября, 2019, 15:36 — ИА Регнум. После продолжительного перерыва сегодня, 12 сентября, в суде общей юрисдикции Еревана началось судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и остальных трёх бывших высокопоставленных чиновников.

azatutyun.am Роберт Кочарян в суде

Адвокаты Роберта Кочаряна представили суду ходатайство о немедленном прекращении уголовного преследования и освобождении из-под стражи Роберта Кочаряна, основываясь на решении Конституционного суда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Просим и ходатайствуем о немедленном освобождении господина Кочаряна и неприменении в его отношении какой-либо меры пресечения», — заявил адвокат Кочаряна.

После ходатайства защитников Кочарян выступил с речью, отметив, что за это время его права нарушались много раз и не упускалась ни одной возможности нарушения. «Как бы при вождении автомобиля попасть во все десять ям, которые есть на дороге».

«Это элемент политического преследования. Иногда думаешь, если в отношении тебя могут, в отношении экс-президента могут быть допущены подобные злоупотребления, для прокуратуры я понимаю, что закон как бы был пластилином», — сказал Кочарян.

В ходе своего выступления Роберт Кочарян заявил, что это «самое позорное уголовное дело» в истории Армении.

«В учебниках будет указано об этом деле, и это дело будет иметь своих отрицательных и положительных героев. Я не сомневаюсь, кто будет его негативными героями, и в данном случае вы тот человек, который пишет еще одну страницу в этой истории этого дела. Какой будет эта страница, конечно, зависит от Вас», — отметил второй президент Армении, обращаясь к судье.

Сегодня в суд пришли все обвиняемые, не только Роберт Кочарян, но и бывшие высокопоставленные чиновники Юрий Хачатуров, Сейран Оганян и Армен Геворкян. В суде находятся также представители правопреемника 1 марта и потерпевшие.

Адвокаты Кочаряна, основываясь на недавнее Конституционного суда Армении, подали ходатайство о немедленном освобождении Кочаряна из-под стражи.