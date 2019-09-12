Москва, 12 сентября, 2019, 13:13 — ИА Регнум. Все аварийно-восстановительные работы в Иркутской области, пострадавшей от паводка, необходимо завершить в 2023 году. Об этом 12 сентября заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Он рассказал о запуске программы по восстановлению разрушенных и повреждённых паводком объектов, проведению капитального ремонта и строительства.

«Понятно, что если что-то делать в таких условиях, то делать самым лучшим образом. То есть восстанавливать инфраструктуру более современной и более удобной. Все работы должны быть завершены в 2023 году», — сказал Медведев.