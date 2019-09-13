Могадишо, 13 сентября, 2019, 06:37 — ИА Регнум. Согласно заявлениям мэрии и словам очевидцев, столица Сомали Могадишо подверглась минометному обстрелу с позиций террористов группировки «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Три минометных снаряда при этом попали в президентский комплекс в Могадишо. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Caasimada.

Цитата из к/ф «Падение Чёрного ястреба». Реж. Ридли Скотт. 2001. США — Великобритания В Сомали

В полиции города отмечают, что у них пока нет информации относительно количества жертв обстрела. Местные жители подтвердили, что целью минометного огня стала деревня, прилегающая к правительственному кварталу Могадишо.

Власти пока отказываются точно заявлять о том, кто совершил минометные обстрелы. Однако анонимные источники из администрации обвиняют в террористическом акте боевиков «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кроме того, сообщается, что один минометный снаряд разорвался возле посольства Эфиопии, которое находится недалеко от президентского комплекса в Могадишо.