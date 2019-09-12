Москва, 12 сентября, 2019, 11:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР Владимира Спивакова с 75-летним юбилеем, поздравительная телеграмма опубликована 12 сентября на сайте Кремля.

Premier.gov.ru Владимир Спиваков и Владимир Путин. 05.03.2012

«Выдающийся музыкант и дирижер, своим непревзойденным мастерством Вы покорили лучшие сценические площадки мира», — говорится в телеграмме.

Глава государства отметил, что знатоки и любители искусства высоко ценят талант Спивакова, подвижническое служение избранному делу. Российский лидер также отметил, что народный артист СССР обладает уникальным даром педагога и наставника.

Напомним, сегодня, 12 сентября, 75-летний юбилей отмечает советский и российский дирижёр Владимир Спиваков. В 1990 году он получил звание народного артиста СССР, в 1999-м — звание народного артиста Украины. Спиваков является художественным руководителем и главным дирижёром Национального филармонического оркестра России.