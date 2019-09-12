Ансан, Южная Корея, 12 сентября, 2019, 09:55 — ИА Регнум. В южнокорейском Ансане, где проживают граждане более 110 стран мира, пройдет фестиваль культуры Камбоджи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации города.

Камбоджийская культура

По их словам, фестиваль культуры пройдет при поддержке камбоджийской телерадиокомпании Bio TV на площади Ansan Culture Square 14 сентября.

Известно, что в данном мероприятии примут участие 5000 человек, включая посла Камбоджи в Южной Корее, заместителя министра информации Камбоджи, 650 граждан Камбоджи, проживающих в Ансане.

В рамках фестиваля пройдут концерт знаменитой камбоджийской певицы, дегустация традиционных блюд, традиционные игры.

По состоянию на конец 2018 года в Ансане проживало более 86 800 человек, являющимися гражданами 111 стран.