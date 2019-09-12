Москва, 12 сентября, 2019, 09:05 — ИА Регнум. Армена Джигарханяна ждут на первой премьере нового театрального сезона на постановке «Тетки Чарли», об этом сообщила пресс-служба Московского драматического театра, которым руководит народный артист СССР.

Цитата из к/ф «Домовой». реж. Карен Оганесян. 2008. Россия Армен Джигарханян в роли олигарха

По их словам, знаменитость чувствует себя хорошо, в его планы также входит посетить спектакль «Мольер».

Армен Джигарханян в новом сезоне в спектаклях как актер задействован не будет, однако будет участвовать в каждой постановке как художественный руководитель.

Второго августа он провел первый после своей длительной болезни сбор труппы.