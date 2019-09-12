Гавана, 12 сентября, 2019, 08:52 — ИА Регнум. Ограничительные меры со стороны США вынудили власти Кубы экономить бензин. О перебоях с поставками топлива и корректировке его распределения заявил председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель в эфире государственного телевидения.

Максим Додонов ИА Красная Весна Автомобильное движене на улицах Гаваны. Куба

Кубинский лидер сообщил, что топливо в страну не поступит до 14 сентября, в связи с чем продажи будут скорректированы. Бензин будут экономить до конца месяца. Переговоры о дополнительных закупках на октябрь уже дали промежуточный результат — согласие от нескольких поставщиков получено.

Диас-Канель добавил, что если произойдут отключения электроэнергии, то долго они не продлятся. Он предупредил о реорганизации работы общественного транспорта с приоритетным снабжением топливом медицинских служб.

Ответственность за ситуацию глава государства возложил на США, которые агрессивно действуют в отношении Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США намерены в октябре ввести новые ограничения на денежные переводы на Кубу. Кубинский министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья заявил в этой связи, что Соединённым Штатам не удастся рассорить кубинцев друг с другом.

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