Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 12 сентября, 2019, 07:25 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Амур у города Комсомольск-на-Амуре за сутки не вырос, однако в городе подтоплено свыше 450 жилых домов и подвалов многоэтажных жилых домов, сообщили 12 сентября в администрации города.

Тимин Евгений Паводок

«Всего, по данным на вечер среды, в городе подтоплены 454 индивидуальных жилых дома, 947 приусадебных участков, подвалы 421 многоквартирного дома», — приводит ТАСС слова представителя администрации.

Также он отметил, что уровень воды в Амуре у города составляет 829 мм, при опасном уровне в 650 мм, однако он не растет уже вторые сутки и через два-три дня, по прогнозам гидрологов, вода в реке начнет медленно спадать.

Кроме этого, в администрации сообщили, что в городе продолжают укреплять дамбы и подмытые опоры газопровода, а также отсыпать низкие участки тротуаров и дорог.