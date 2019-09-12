Петропавловск-Камчатский, 12 сентября, 2019, 05:31 — ИА Регнум. Экс-начальник УМВД Камчатки Александр Сидоренко отпущен из-под стражи и отправлен под домашний арест. Под арестом он находится уже два года по подозрению в коррупционных преступлениях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Ранее Сидоренко, арестованный в 2017 году, был этапирован в Хабаровск и помещен в СИЗО. Сейчас его дело передали на Камчатку, соответственно, туда же перевезли арестанта. Суд Камчатского края принял решение об изменении меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, Александра Сидоренко подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями. Следователи полагают, что он причастен к финансовым махинациям со строительством вертолётной площадки для спецподразделений, другим преступлениям.