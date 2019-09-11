Псков, 12 сентября, 2019, 00:27 — ИА Регнум. В Пскове сегодня, 12 сентября, в День памяти святого благоверного князя Александра Невского в одноимённом храме пройдёт престольный праздник. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре муниципалитета, памятную дату также отметят концертом у Дома офицеров.

Михаил Нестеров. Благоверный князь Александр Невский

Здесь откроется Аллея мужества, также будут работать сельскохозяйственная ярмарка и полевая кухня.

Памятные мероприятия продолжатся в Пскове 13 сентября. В Детской школе искусств Пскова состоится концертная программа «Солнце земли русской», в которой примут участие воспитанники школы и псковские ансамбли «Горенка» и «Светелка».

Напомним, что 12 сентября Русская православная церковь отмечает день памяти святого благоверного князя Александра Невского. В этот день мощи князя по приказу Петра I были перенесены в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербург. Они и сегодня находятся в Лавровском соборе в серебряной раке, пожертвованной императрицей Елизаветой Петровной. В июне 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал Указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения Александра Невского.

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Александр Невский в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Он прославился как политик, дипломат и военачальник. Канонизирован в 1547 году как благоверный князь.

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