Псков, , 21:28 — REGNUM

К 800-летию со дня рождения князя Александра Невского в деревне Самолва Гдовского района, на берегу Чудского озера, будет установлена диорама «Ледовое побоище». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Автор диорамы — главный художник Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Евгений Емельянов. Он работал над полотном 10 лет, его размер — 36 кв. метров.

Для размещения диорамы с фигурами воинов будет построено здание. Вместе с диорамой в нём будет представлена коллекция тематической живописи, копии русских и тевтонских доспехов и вооружения. Планируется, что уже в 2021 году объект будет открыт для показа туристам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 800-летие со дня рождения князяАлександра Невского будет отмечаться в России в 2021 году. Указом президента России Владимира Путина утвержден федеральный организационный комитет по подготовке к празднованию. В Псковской области к памятной дате запланировали провести более 200 различных мероприятий, в том числе музыкальный хоровой праздник «Славься, Русь!».

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