Амстердам, 11 сентября, 2019, 23:04 — ИА Регнум. Нидерланды переквалифицировали из свидетелей в подозреваемые по делу о крушении малазийского Boeing MH17 бывшего военнослужащего Донецкой Народной Республики Владимира Цемаха. Об этом сегодня, 11 сентября, в интервью Deutsche Welle заявила депутат Европейского парламента от Нидерландов Кати Пири со ссылкой на письмо Совместной следственной группы.

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Напомним, что Цемах был выкраден Службой безопасности Украины при поддержке британского спецназа SAS из своей квартиры в ДНР. Планировалось, что после проведенной с ним «работы» Цемах станет ключевым свидетелем в готовящемся судебном процессе по крушению MH17.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ведущие расследование причин крушения MH17 голландцы уже пять лет не ищут реальную причину крушения самолета, а пытаются обвинить во всем Россию без оглядки на факты. Цемах нужен был им для очередного витка лжи в этом деле, так как в войсках ДНР он был зенитчиком.

Однако Цемах вошел в список из 35 лиц, которых Украина отдала России в рамках обмена. Сейчас он находится в России.

Депутат Пири сетует, что теперь Цемах вряд ли когда-нибудь появится в Гааге, и допросить его не представляется возможным. Однако она забывает, что Цемаха несколько раз допрашивали сотрудники голландской прокуратуры в тот период, когда он находился в застенках СБУ. Видимо, данные им показания не очень вписываются в заранее подготовленное голландцами решение по делу MH17, в котором во всем должна быть виновата Россия. Обмен явно сорвал планы основных заинтересантов этого дела, которые не успели «поработать» с Цемахом в достаточной мере.

Также Пири винит Украину в том, что она посмела выдать Цемаха и тем самым не сдержала свое обещание перед Западом.