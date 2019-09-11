Москва, 11 сентября, 2019, 22:01 — ИА Регнум. Планы правительства Израиля распространить свой суверенитет на Иорданскую долину могут вызвать резкую эскалацию напряжённости во всем регионе, прокомментировали в МИД России недавнее заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по поводу этих территорий.

Andrew E. Larsen Иорданская долина

В сообщении МИД РФ, опубликованном 11 сентября на сайте ведомства, подчёркивается, что это заявление Нетаньяху уже вызвало крайне негативную реакцию в арабском мире.

«Разделяем озабоченность в связи с подобными планами израильского руководства, реализация которых может повлечь резкую эскалацию напряженности в регионе, подорвать надежды на установление долгожданного мира между Израилем и арабскими соседями», — указано в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Россия настаивает на «необходимости комплексного политического решения палестино-израильского конфликта на основе концепции создания двух государств для двух народов в границах 1967 года».

Напомним, 10 сентября Нетаньяху заявил, что в случае его победы на выборах суверенитет Израиля будет распространён на Иорданскую долину и на территории севернее Мёртвого моря.

Как сообщало ИА REGNUM, в Израиле заявили, что премьер-министр Нетаньяху 12 сентября намерен прибыть в Сочи для переговоров с президентом Владимиром Путиным и главой Минобороны Сергеем Шойгу.