Ташкент, 11 сентября, 2019, 21:52 — ИА Регнум. В настоящее время идет процесс продвижения кандидатуры Узбекистана в Совет ООН по правам человека на 2021−2023 годы и Исполнительный комитет межпарламентского союза, говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении Национального центра по правам человека (НЦПЧ) Узбекистана.

Аисты над аркой «Добрых и благородных устремлений» на Площади Независимости в Ташкенте

Сообщается, что делегация Узбекистана во главе с руководителем НЦПЧ Акмалем Саидовым в эти дни принимает участие в 42-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

«В рамках данного продвижения, а также с целью информирования о предстоящих в республике выборах в Олий Мажлис (парламент), делегацией Узбекистана на полях саммита в ее первый день проведен ряд встреч», говорится в сообщении.

В составе Совета ООН по правам человека — 47 государств. Он создан вместо одноименной Комиссии по результатам саммита ООН в 2005 году. Это орган Генеральной Ассамблеи ООН, он собирается регулярно, не меньше трех раз в год, а также может проводить чрезвычайные сессии.