Сочи, Краснодарский край, 11 сентября, 2019, 16:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе своего визита в Сочи запланировал встречу с главой Минобороны России Сергеем Шойгу, сообщает 11 сентября канцелярия главы израильского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Ранее сообщалось, что главной целью визита Нетаньяху в Сочи является встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Отмечалось, что в планах визита — ситуация в Сирии и налаживание механизмов координации между российскими и израильскими военными.

«Премьер-министр Нетаньяху также встретится с министром обороны России Сергеем Шойгу», — указано в сообщении канцелярии.

Стоит отметить, что Биньямин Нетаньяху одновременно занимает должности премьер-министра и министра обороны Израиля.