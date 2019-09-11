Ростов-на-Дону, 11 сентября, 2019, 16:24 — ИА Регнум. Продовольственные товары в Ростовской области, за исключением горячительных напитков, с начала года подорожали на 1,3%. Больше всего выросли в цене сливочное масло, макароны, крупы и хлеб, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на данные Ростовстата.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свежий хлеб

В частности, стоимость сливочного масла поднялась на 10,2%, макаронных изделий — 6,7%, круп — 5,7%. Хлеб и хлебобулочные изделия подорожали на 5%.

В цене также выросли молоко и молочная продукция — на 3,9%, рыба и морепродукты — на 2,6%.

Что касается алкогольной продукции, то стоимость на горячительные напитки поднялась на 1,7%.