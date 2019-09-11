Москва, 11 сентября, 2019, 16:17 — ИА Регнум. Потребительские цены в России за период с 3 по 9 сентября снизились в среднем на 0,1%, как и неделей ранее. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

За последнюю неделю сахар-песок подешевел на 1,6%, подсолнечное масло — на 0,2%. В то же время цены на молоко, куриные яйца и гречневую крупу выросли на 0,4%, говядину, сливочное масло, рис, макаронные изделия, вермишель и карамель подорожали на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 2,7%, в том числе репчатый лук стал дешевле на 5,6%, картофель и морковь — на 5,4%, помидоры — на 3,7%. Одновременно с этим огурцы подорожали на 3,4%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо, по данным Росстата, за неделю не изменились.

Напомним, в августе Росстат впервые с осени 2017 года зафиксировал месячную дефляцию в России, она составила 0,2%.