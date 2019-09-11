Санкт-Петербург, 11 сентября, 2019, 16:08 — ИА Регнум. Основным акцентом VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума, который пройдет 14−16 ноября 2019 года, станет тема «Культурные коды в условиях глобализации». Об этом 11 сентября сообщили организаторы Культурного форума.

Дарья Драй ИА REGNUM Александринский театр

«В условиях стремительной глобализации национальные культурные коды позволяют поддерживать идентичность каждого народа, и вместе с тем — создавать новую культурную реальность, которая соединит в себе многообразие и уникальность, опираясь на общечеловеческие ценности и гуманистические идеалы», — отмечают они.

Напомним, VII Санкт-Петербургский международный культурный форум прошел 15−17 ноября 2018 года. Основной темой форума была: «Культура как стратегический потенциал страны». Участниками 415 мероприятий форума стали 35 тыс. человек, в том числе 13 тыс. участников Профессионального потока и 22 тыс. участников Общественного потока. Среди них — заслуженные деятели искусства и культуры России и зарубежных стран, а также государственные и общественные деятели.

На форум в Петербург, начиная с 2012 года, приезжают звезды драматического театра, оперы и балета, режиссеры, музыканты, артисты, ученые. Организаторы Форума: правительство РФ, Министерство культуры России, правительство Санкт-Петербурга.